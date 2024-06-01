"محمود" يطلب طلاق زوجته: "شربت شوربة بـ8000 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

"شربت شوربة كافيار بـ 8000 جنيه فى خروجة".. هكذا برر "محمود ع."، 36 سنة، مصمم أزياء، تواجده داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعدما قام برفع دعوى قضائية ضد زوجته، يطلب فيها طلاقها للضرر.

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 2670 لسنة 2023، بإنه تعرف على زوجته خلال تواجده برحلة في شرم الشيخ وبعدها تولدت بينهما قصة حب دامت سنة ونصف، وتم الاتفاق على الزفاف وبالفعل انتقلا للمعيشة سوياً بعش الزوجية.

يكمل الزوج حديثه لـ الخليج 365: "بعد الزواج لاحظت أنها لم تراع الظروف ولا تفكر غير بنفسها، ورغم ذلك أقوم بتنفيذ طلباتها ودفع مبالغ غير قادر عليها، حدثها كثيرا لكن كانت تبرر: "كنت عايشة كده"، وبعدها نتشاجر وتهرب لمنزل أهلها حتى أقوم بمصالحتها.

يشكو الزوج زوجته لمنزل أهله: "نزلنا محل مشهور مأكولات الأسماك، وفوجئت بها تطلب "شوربة الكافيار"، وافقتها رغم أنها شايفة أن سعرها (8000 جنيه)، لكن صدمت وقت الحساب، تشاجرنا وتركتها وغادرت المكان، لشعوري باستحالة المعيشة مع إنسانة عنيدة.

بعد محاولات للصلح لكنها فشلت لشعوري باستحالة المعيشة معها، لجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ورفعت دعوى طلاق للضرر منها، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.