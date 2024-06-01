شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات الغش تنشر أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية والتعليم تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، بعد بدء لجنة الامتحان فيما تعمل وزارة التربية والتعليم على التحقق من الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويؤدى اليوم الطلاب الامتحانات التحريرية لدبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، بإجمالى عدد (748111) طالبا وطالبة، ويبلغ عدد اللجان خلال الفترة الأولى (2469) لجنة، فى( 95) مادة، كما يؤدى الطلاب فى الفترة الثانية عدد (9) مواد فى عدد (1342) لجنة.

واطمأن الدكتور رضا حجازى على انتظام سير الامتحانات من خلال من مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، وانضباط مراحل العمل، موجهًا بتذليل أية عقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول داخل اللجان، كما أكد الدكتور رضا حجازى أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من مدة عام إلى عامين طبقا للقانون.