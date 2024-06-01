شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد الصحفية علا الدحدوح جراء قصف قوات الاحتلال منزلها بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: استشهاد الصحفية المذيعة علا الدحدوح بقصف الاحتلال منزلها في شارع الجلاء بمدينة غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، بحرًا وبرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين ودمارًا هائلًا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلًا عمّا سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.