شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الصف الأول الابتدائى بمحافظة الجيزة.. رابط وخطوات التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن التقديم للقبول للصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية بتعليم الجيزة للعام الدارسي 2024 /2025، عن طريق موقع الوزارة فقط، اضغط هنا…

والانتظار حتى إعلان النتيجة المقبول فيها الطالب وفقًا للمربع السكني قبل الوزارة.

وأعلنت المديرية بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسى 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة، اعتبارًا من اليوم السبت 1 يونيو 2024 وحتى يوم الأحد 30 يونيو 2024، موضحة خطوات وضوابط التقديم على النحو التالي:

- يتم التسجيل من خلال ولى الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل 14 رقمًا.

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل من واقع شهادة ميلاد إلكترونية بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2024 إلكترونيًا.

- الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمد من المحافظ.

- الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

- الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال خمس سنوات حتى 29 يوما 11 شهر 5 سنوات، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.

- التقديم من خلال الرابط التالى

‏https://www.gizaedu.net/



