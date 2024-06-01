شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة اليوم على كل الأنحاء والقاهرة الآن 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 30 درجة، لافته إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم لـ 37 درجة.

ويشهد اليوم السبت، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس ، وسرعة الرياح من 40: 60 كم وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28.