شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعتمد ميزانية 2023 بفائض 63 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس النقابة العامة للأطباء، خلال اجتماعه أمس، ميزانية النقابة العامة للأطباء لعام 2022/ 2023.

وأعلن الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عن تحقيق فائض لم يسبق تحقيقه من قبل لأي ميزانية في تاريخ النقابة خلال عام 2023 بقيمة 63 مليون جنيه، بزيادة نحو 150% عن عام 2022.

‎وأوضح القاضي، أن أسباب نمو الفائض جاءت نتيجة خطة مالية قصيرة وطويلة الأجل تعود لاستثمار أموال النقابة العامة للأطباء، وتحقيق أقصى عائد، وذلك باعتماد تنوع فى الأدوات المالية والمحافظ الاستثمارية، والسعى المستمر للحصول على أعلى عائد أو ميزة استثمارية.

‎وأضاف أن من أسباب نمو الفائض أيضا، نهج أمانة الصندوق باعتماد مراكز تكلفة لكل خدمات النقابة بهدف التخلص من أي إهدار لأموال النقابة، وتعظيم الاستفادة من الموارد العينية والبشرية بالنقابة.

‎وأكد أن مجلس النقابة وافق خلال اجتماعه أيضا على إنشاء إستراحة فندقية بالأقصر تتكون من 11 غرفة لتكون مشتى للأطباء، وكذلك تم شراء شاليه بالعين السخنه.

من جهته، قال أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء الدكتور أحمد علي، إن النقابة استطاعت تحقيق فائض بميزانية 2023 بقيمة 63 مليون جنيه، رغم زيادة كل مستلزمات التشغيل وزيادة أجور الموظفين، والتوسع في الأنشطة الاجتماعية الخاصة بالأطباء.

‎وأضاف الدكتور أحمد علي، أنه كان هناك حرص شديد على استغلال موارد النقابة وأصولها الاستغلال الأمثل، كشراء وتطوير استراحات الأطباء، لتقديم خدمة متميزة لأعضاء النقابة، بأسعار رمزية، وزيادة دخل النقابة وأصولها الثابتة.



