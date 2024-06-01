شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: يمكن لولى الأمر التقديم للصف الأول الابتدائى من خلال المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم فتح باب التقدم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2025 ، والصف الأول رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات اليوم وحتى 30 يونيو الجارى، موضحة أن تسجيل بيانات التقدم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وتابعت الوزارة، أنه خلال فترة التقدم الإلكتروني يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولى الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه مساعدة ولى الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونياً بالمدرسة من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس.

وقالت الوزارة، إنه يلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولى الأمر، وفي حالة التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.