شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور سلامة جمعة لطلاب الثانوية الأزهرية: الجامعة تفتح زراعيها لاستقبالكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية اليوم الأول لبدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي مادتي: (الفقه - الحديث)؛ أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، جاهزية واستعداد مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، و الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على توفير المناخ المناسب أمام أبنائنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (العلمي - الأدبي - القراءات).

وحث رئيس جامعة الأزهر الطلاب على الجد والاجتهاد في هذا الشهر المبارك الذي نستقبل فيه بعد ساعات أيام العشر من ذي الحجة تلك الأيام المباركة التي أقسم بها المولى -عز وجل- في القرآن الكريم فقال: ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تفتح زراعيها لاستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في كلياتها المختلفة في القاهرة والأقاليم والتي تقترب من 100 كلية، و18 معهدًا.

ووجه رئيس جامعة الأزهر الشكر والتقدير إلى أولياء أمور الطلاب؛ لجهودهم المخلصة دعمًا لأبنائهم طوال العام الدراسي.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية انطلقت اليوم السبت أول شهر يونيو، وتستمر حتى 15 يوليو القادم 2024م بمعدل ثلاثة أيام امتحان على مدار الأسبوع تتضمن (السبت - الاثنين - الأربعاء) القسم العلمي، وأيام (الأحد - الثلاثاء - الخميس) القسم الأدبي.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.