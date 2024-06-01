شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطينى بدير البلح بسبب التجويع والحصار الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهد الطفل عبد القادر السرحي (13 عاما)، في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، نتيجة التجويع.

وأكدت مصادر طبية لـ"وفا"، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 37 شهيدا في قطاع غزة، مؤكدة أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة بصمت، نتيجة المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.

وأعلنت مصادر طبية، أن الوضع الصحي في القطاع من سيئ إلى أسوأ، مع توسع العمليات العسكرية في مدينة رفح باتجاه الغرب، وخروج كل مستشفياتها عن الخدمة.