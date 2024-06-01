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السكة الحديد تشغل قطارات نوم وأخرى مكيفة للإسكندرية ومرسى مطروح

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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل قطارات نوم وأخرى مكيفة للإسكندرية ومرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولي وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسي مطروح  و العكس  والقاهرة / الإسكندرية والعكس، في إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر  المستمر على توفير سبل الراحة الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة . وبيانهم كالتالي:
اعتبارا من يوم 1/6/2024:
- تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحاً يصل مرسي مطروح الساعة 01:40 مساءً طبقا للجدول المرفق .
- تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 07:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق .
- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يومياً حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق .
- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية  يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحاً يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحاً طبقا للجدول المرفق .
- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة  الإسكندرية / القاهرة يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً طبقا للجدول المرفق .
اعتبارا من يوم 2/6/2024:
- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يومياً حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً طبقا للجدول المرفق .
اعتبارا من يوم 15/6/2024:
- تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .
اعتبارا من يوم 16/6/2024:
- تشغيل قطار 775/774 نوم  مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الأحد / الثلاثاء  / الخميس ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .
- تشغيل قطار 773/772 مكيف ( أسباني)  القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء  / الخميس) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .
اعتبارا من يوم 17/6/2024:
- تشغيل قطار 775/774 مكيف ( أسباني)  مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الإثنين / الأربعاء  / الجمعة ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .
يترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات ( 119/ 7/ 1205/ 32 ) كالجداول المرفقة .

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