شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على نتيجة طلاب صفوف النقل 2024 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل أولياء أمور طلاب صفوف النقل بمحافظة الجيزة، عن خطوات وإجراءات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي 2023/2024.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات التظلم على نتيجة صفوف النقل في الجيزة (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي).

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقرره طبقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه و بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

-وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لـ طلاب صفوف النقل (الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي)، الأسبوع الماضي، إلكترونيًا، عبر موقعها الرسمي، وفي كشوف واضحة داخل المدارس؛ للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.