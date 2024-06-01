شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: نجاح بنك ناصر فى رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية لـ50 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ، أن البنك نجح فى رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه، تتمثل فى التمويلات الشخصية والتى تعد من أهم وأكبر التمويلات التى يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات وموظفى القطاعين العام والخاص ويكون بضمان المعاش أو المرتب ويتم سداده فى مدة أقصاها 10 سنوات وبعائد مميز.

وأكدت القباج أن البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية ومجموعة متنوعة من التمويلات التى تلبى مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، وذلك يشمل موظفى القطاع العام والخاص، وأصحاب المعاشات، وغيرهم من العملاء، بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير على العملاء فى أمورهم الحياتية ومساعدتهم فى التغلب على الكثير من العقبات بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول على التمويلات المختلفة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن التمويلات فى البنك تتنوع طبقاً للمنتجات المصرفية المختلفة مثل نوع التمويل، وقيمته، والغرض منه، ومن أهمها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تشمل تمويل الحضانات، والأجهزة التكنولوجية، وتأثيث الوحدات السكنية، والسيارات، وفرص المنح والدراسة بالداخل والخارج، هذا بالإضافة إلى تمويل برنامج "مستورة" الذى يستهدف التمكين الاقتصادى للمرأة، والتى تستحوذ على أهمية بالغة فى خطط وسياسات البنك، والغرض من تلك المنتجات هو المساهمة فى دعم الاقتصاد المحلى مما يكون له أثراً ايجابياً فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال إيجاد فرص كسب عيش ودوران رأس المال المحلى وتنمية مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، هذا بالإضافة إلى التمويلات الاستثمارية التى يشهدها البنك فى الآونة الأخيرة.

كما أن تلك التمويلات تؤدى تباعاً إلى تحسين دخل الأسر، علماً بأن التمويلات تتم بضمان المرتبات والمعاشات، أو بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية التى تتميز بتعددها وبدوريات صرف متنوعة حتى يكون لدى العمل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.

وعن شروط منح التمويل أكد عبد الفضيل أن السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 70 عاما عند نهاية مدة القرض ويمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70 عاما بشرط وجود ضامن، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومى والرقم التأمينى والتعهد بتحويل المعاش أو المرتب إلى البنك وفاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.