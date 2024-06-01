شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام أعمال لجنة الحوار اللاهوتى بين الكنيسة الأرثوذكسية والاتحاد اللوثرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم اختتام أعمال الاجتماع الثالث للجلسة العامة الحادية عشرة للجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتى بين الكنيسة الأرثوذكسية والاتحاد اللوثرى العالمى فى دير مار جرجس البطريركى للروم الأرثوذكس في مصر القديمة، حيث ترأس الاجتماع الختامى عن المشاركين الروم الأرثوذكس نيافة المتروبوليت كيرلس مطران كرينى (البطريركية المسكونية) وعن المشاركين اللوثريين سيادة الأسقف جون شنايدر.

واختتمت أعمال الحوار في ظل حضور خمسة عشر ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية وعشرة من الممثلين والمشاركين عن الإتحاد اللوثري بحضور ممثل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس ثيوذوروس الثاني، المتروبوليت بندلايمون مطران بَطْلَمَيْس وسكرتير المجمع المقدس ورئيس دير مار جرجس الأرشمندريت د. ذمسكينوس الأزرعي.

وإنعقد هذا الحوار مابين يوم الخامس والعشرون إلى يوم الثلاثين من شهر يونيو بإستضافة بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس وإنعقاده يعد هاما، فبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، كانت وما زالت منارة روحية مشعة ومدركة لأهمية الحوار وواضعتاً أسسه الراسخة في جوهر شهادتها على مر القرون.

وتخللت الجلسة الختامية للحوار نقل صاحب النيافة المتروبوليت بندلايمون أدعية صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيوذوروس الثاني لجميع الحضور.

وأعرب الرئيسان المشاركان للجنة الدولية المشتركة، المتروبوليت كيرلس والأسقف جون شنايدر، عن عميق شكرهما لبابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيوذوروس الثانى على حسن الضيافة الكريمة والتنظيم فى دير مار جرجس، وأعرب الرئيسان عن شكرهما إلى صاحب النيافة المتروبوليت نيقوديموس - مطران ممفيس وتوابعها والوكيل البطريركي في القاهرة، وإلى صاحب النيافة المتروبوليت بندلايمون - مطران بَطْلَمَيْس وسكرتير المجمع المقدس، وإلى قدس رئيس دير مار جرجس الأرشمندريت د. ذمسكينوس الأزرعي.