شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقدم بتظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، غدًا الأحد الموافق 2 يونيو 2024، باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي 2023/2024، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وتستقبل المديرية طلبات التظلم على النتيجة، إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لها، إذ أوضحت مديرية التربية والتعليم أن التسجيل يكون برقم الجلوس والرقم القومي، ويتم دفع الرسوم المقررة للمادة الواحدة 35 جنيهًا فقط لا غير، مع رفع إيصال الدفع ومكتوب به المواد المقررة وترفع بحجم 1 ميجا، مؤكدة على الطالب متابعة الموقع يوميًا لمعرفة موعد الاطلاع بالكنترول.

لتحديد موعد الاطلاع من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية، اضغط هنا…

‏https://www.gizaedu.net/

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في محافظة الجيزة 87.05%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96.97 % كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94.29% ولمدارس المكفوفين 100%.