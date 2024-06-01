شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تشهد حفل تخريج أبناء كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام من التعليم الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا أرساني أسقف هولندا القداس الإلهى، فى كاتدرائية السيدة العذراء بالعاصمة الهولندية أمستردام، وشاركه الأب القس متاؤوس بشارة كاهن الكاتدرائية.

وعقب الصلاة كرّم نيافته الخريجين من التعليم الأساسي C2 من أبناء الكاتدرائية، ووزّع عليهم الهدايا، وتم التقاط الصور التذكارية معهم ومع أسرهم.

وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة اليوم السبت بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان مزمع قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى يوسف النجارح خطيب السيدة مريم العذراء فى المنام، وقال له قوم وخذ الصبى وأمه واذهب بهم إلى مصر لأن هيرودس مزعم قتله.

وذهبت السيدة مريم العذراء ويوسف النجار والسيد المسيح فى رحلة هروبهم إلى مصر فى 20 مسارا، حيث بدأت من فلسطين، إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى، وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها - ثلاثة طرق حينها - ووصلوا إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى.