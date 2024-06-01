شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين لليوم السابع: حصة المواطن من الخبز ثابتة 5 أرغفة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن حصة المواطن من الخبز ثابتة على بطاقة التموين وهى 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقات، حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن لافتا إلى أن الدولة مازات تدعم الخبز بحوالى 84% من إجمالى تكلفة انتاج الرغيف وان ما يدفعه المواطن 20 قرشا للرغيف يمثل 16% فقط من التكلفة مما يؤكد على استمرارية الدولة فى دعم رغيف الخبز .

وأوضح وزير التموين فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " استمرار الدولة فى دعم الخبز وأيضا دعم السلع التموينية على البطاقات فى إطار الحرص على توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، كما تقوم الوزارة بتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .