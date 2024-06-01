شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اللجنة الأولى لطلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمى بمادة الفقه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اللجنة الأولى لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمى، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الفقه، ويستعد الطلاب للجنة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف وحتى الواحدة والنصف بعد الظهر ويؤدى خلالها الطلاب الامتحان بمادة الحديث.

وانطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية يوم السبت 1 يونيو وتنتهى يوم 15 يوليو القادم، وتم إعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2023- 2024، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات 15 يوليو وتتوقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الأحد 30 يونيو احتفالا بالثورة، ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما، بينما القسم الأدبى فى 14 يوما.

ويبدأ طلاب القسم العلمى امتحاناتهم يوم السبت 1 يونيو بمادتى الفقه والحديث، ثم يوم الاثنين 3 يونيو بمادة القرآن الكريم، ويوم الأربعاء 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 10 يونيو الاستاتيكا، والأربعاء 12 يونيو الأدب والنصوص، والسبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الأحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الأربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين 15 يوليو مادة التفسير.

أما طلاب القسم الأدبى يبدأون امتحاناتهم يوم الأحد 2 يونيو بمادتى الفقه والإنشاء، ويوم الثلاثاء 4 يونيو القرآن الكريم، والخميس 6 يونيو البلاغة، الأحد 9 يونيو الجغرافيا للمبصرين، والثلاثاء 11 يونيو النحو، والخميس 13 يونيو الحديث،الأحد 23 يونيو التاريخ، الثلاثاء 25 يونيو الفلسفة والمنطق، الخميس 27 يونيو الأدب والمطالعة والنصوص، والأحد 2 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، الثلاثاء 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 11 يوليو الصرف، والأحد 14 يوليو التفسير.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.



الطالبات تراجعن الامتحان (1)



الطالبات تراجعن الامتحان (2)



الطالبات تراجعن الامتحان (3)



امتحان افقه



امتحان الثانوية الازهرية (1)



امتحان الثانوية الازهرية (2)



امتحان الثانوية الازهرية (3)



امتحان الثانوية الازهرية



امتحان الحديث للثانوية الازهرية (1)



امتحان الحديث للثانوية الازهرية (2)



امتحان الحديث للثانوية الازهرية (3)



امتحان الفقه بالثانوية الازهرية (1)



امتحان الفقه بالثانوية الازهرية (2)



امتحان الفقه بمعهد المنطقة السادسة (1)



امتحان الفقه بمعهد المنطقة السادسة (2)



امتحان الفقه بمعهد المنطقة السادسة (3)



امتحانات الثانوية الازهرية (1)



امتحانات الثانوية الازهرية (2)



امتحانات الثانوية الازهرية (3)



امتحانات الثانوية الازهرية (4)



انتظار الطالبات دخول الامتحان (1)



انتظار الطالبات دخول الامتحان (2)



انتظار الطالبات دخول الامتحان (3)



انتظار الطالبات دخول الامتحان (4)



انتظار بدء الامتحان (1)



انتظار بدء الامتحان (2)



انتظار بدء الامتحان



بدء امتحان الثانوية الازهرية (1)



بدء امتحان الثانوية الازهرية (2)



بدء امتحان الثانوية الازهرية (3)



بدء امتحان الثانوية الازهرية بالقاهرة (1)



بدء امتحان الثانوية الازهرية بالقاهرة (2)



بدء امتحان الثانوية الازهرية بالقاهرة (3)



بدء امتحان الثانوية الازهرية



بدء امتحان الفقه



تراجع الامتحان



تركيز الطالبات على الامتحان



تركيز وانتظار الامتحان (1)



تركيز وانتظار الامتحان (2)



تركيز وانتظار الامتحان (3)



تفاؤل على وجوه الطالبات



توافد الطالبات على لجان الامتحان (1)



توافد الطالبات على لجان الامتحان (2)



دخول الطالبات مقر اللجان (1)



دخول الطالبات مقر اللجان (2)



دخول الطالبات مقر اللجان (3)



دخول الطالبة مقر الامتحان



رئيس لجنة معهد المنطقة السادسة



طالبة تراجع دروسها



طالبة تراجع ما قبل الامتحان



لجان معهد مدينة نصر الازهرى (1)



لجان معهد مدينة نصر الازهرى (2)



لجان معهد مدينة نصر الازهرى (3)



مذاكرة الامتحان



مراجعة امتحان الفقه (1)



مراجعة امتحان الفقه (2)



مراجعة ما قبل الامتحان (1)



مراجعة ما قبل الامتحان (2)



مراجعة ما قبل الامتحان (3)



مراجعة ما قبل الامتحان (4)



مراجعة مادة الفقه (1)



مراجعة مادة الفقه (2)



مراجعة مادة الفقه (3)



مصافحة اولياء الأمور للطالبات (1)



مصافحة اولياء الأمور للطالبات (2)



مصافحة اولياء الأمور للطالبات (3)



مصافحة اولياء الأمور للطالبات (4)