شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: انتظام صرف الخبز المدعم على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل المخابز منذ صباح اليوم، حيث أشارت إلى انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرفه للمواطنين على بطاقات التموين على مستوى محافظات الجمهورية، كما تتابع الأجهزة الرقابية المخابز ومدى الالتزام بالأسعار المقررة وإنتاج خبز جيد للمواصفات القياسية.

ويأتي ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا رقم 18 لسنة 2024 بشأن تعديل تكلفة سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، حيث تضمن استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد يوميا المدرج تموينيا وبذات الأوزان المقررة (90) جم / للرغيف وبذات المواصفات المقررة، وتعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية.