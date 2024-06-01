شكرا لقرائتكم خبر عن نصيب الفرد من الخبز ووزن الرغيف بعد تطبيق المنظومة الجديدة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا في محافظات جديدة "الإسكندرية والقليوبية ودمياط والمنوفية وقنا والبحر الأحمر والمنيا والوادى الجديد"، اعتبار من اليوم السبت أول يونيو 2024، وذلك بعد نجاحها في العديد من المحافظات، مثل الأقصر، وبورسعيد، ومطروح، والقاهرة، والغربية، وبورسعيد، والشرقية، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والفيوم حيث تعتمد المنظومة على نظام "سيستم" إلكتروني محكم يراقب خط سير السلعة، ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن، لإحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء.

على جانب أخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الحصة المقررة لكل فرد مقيد على البطاقة وهى 5 أرغفة يوميا وزن الرغيف 90 جراما وبسعر 20 قرشا للرغيف ، كما توفر الوزارة السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بجانب أيضا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار منخفضة