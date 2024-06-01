شكرا لقرائتكم خبر عن وقاية النباتات ينظم برنامجا تدريبيا عن أحدث تقنيات المكافحة المتكاملة للآفات المتوطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجا تدريبيا تحت عنوان "المكافحة المتكاملة للآفات المتوطنة والغازية" بمحطة بحوث سخا كفر الشيخ، في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي بتوحيد الجهود لحماية الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي و ذلك بزيادة معدلات الإنتاج وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية و حمايتها من التعرض للإصابة بالآفات، و رفع الوعي وتعزيز قدرات المزارعين و الفنيين بالممارسات الزراعية الجيدة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق استراتيجيات المكافحة المتكاملة للآفات بطريقة متكاملة وفعالة ومستدامة بيئيًا.

أوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أن الآفات المتوطنة والغازية تمثل تحدياً كبيراً يواجه قطاعنا الزراعي، حيث يمكن أن تتسبب في خسائر فادحة في المحاصيل وتهدد الأمن الغذائي الوطني. لذلك، نولي أهمية قصوى لبناء قدرات العاملين في هذا المجال وتزويدهم بأحدث المعارف والتقنيات لمواجهة هذه التحديات بفعالية بما في ذلك التعريف بالآفات المتوطنة والغازية الرئيسية، وتقنيات المراقبة والكشف المبكر، والتأثيرات الاقتصادية والبيئية لهذه الآفات و كذلك استراتيجيات المكافحة المتكاملة التي تشمل عناصر المكافحة الحيوية وبدائل المبيدات والمركبات الحديثة المتخصصة الأقل سمية على البيئة والكائنات الحية النافعة.

وأضاف الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد لشئون الإرشاد و التدريب أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي يقوم بها المعهد في فروعه بالمحافظات المختلفة.