شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية للمنوفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مركز البحوث الزراعية، في تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة المنوفية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري المحافظة، وذلك في الفترة من 1 الي 6 يونيو في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين، أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري المحافظة.

وأكد فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز المحافظة في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية، مضيفا أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

