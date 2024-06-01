شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يصدر تعليماته للامتحان الشفوي للثانوية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات بشأن امتحانات الشفوى لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية كالتالي: يبدأ امتحان الشفوى مع بداية الامتحانات التحريرية لمادة القرآن الكريم على أن يتم الانتهاء منها لجميع الطلاب بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٦م، وتمت الإشارة إلى ذلك فى الجدول الرسمى الخاص بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

يراعى التسجيل بكشوف الشفوى كل نوعية بكشف (مستقل مستجد - معيد - معيد قديم).

يخطر جميع الطلاب بموعد امتحانهم شفويا فى اليوم الأول من أيام الامتحانات التحريرية ويتم توقيع الطالب بالعلم، وتقع مسئولية إبلاغهم على رئيس اللجنة ومساعديه.

لا يتم إرسال إخطارات تخلف الشفوى إلا بعد انتهاء امتحان جميع الطلاب باللجنة.

يتم توثيق امتحانات الشفوى على أسطوانات (DVD) مجمعة ومسجل بها جميع الطلاب الممتحنين مع مراعاة.

وانطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية يوم السبت 1 يونيو وتنتهى يوم 15 يوليو القادم، وتم اعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2023- 2024، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات 15 يوليو وتتوقف خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الأحد 30 يونيو احتفالا بالثورة، ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما، بينما القسم الأدبى فى 14 يوما.

ويبدأ طلاب القسم العلمى امتحاناتهم يوم السبت 1 يونيو بمادتى الفقه والحديث، ثم يوم الاثنين 3 يونيو بمادة القرآن الكريم، ويوم الأربعاء 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 10 يونيو الاستاتيكا، والأربعاء 12 يونيو الأدب والنصوص، والسبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الأحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الأربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين 15 يوليو مادة التفسير.

أما طلاب القسم الأدبى يبدأون امتحاناتهم يوم الأحد 2 يونيو بمادتى الفقه والإنشاء، ويوم الثلاثاء 4 يونيو القرآن الكريم، والخميس 6 يونيو البلاغة، الأحد 9 يونيو الجغرافيا للمبصرين، والثلاثاء 11 يونيو النحو، والخميس 13 يونيو الحديث،الأحد 23 يونيو التاريخ، الثلاثاء 25 يونيو الفلسفة والمنطق، الخميس 27 يونيو الأدب والمطالعة والنصوص، والأحد 2 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، الثلاثاء 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 11 يوليو الصرف، والأحد 14 يوليو التفسير.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمى 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالى عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.