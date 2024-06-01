وصلة تعذيب استمرت يومين.. قرار جديد من القضاء بشأن الأب المتهم بالاعتداء على ابنته بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح الهرم بالمنعقدة بالشيخ زايد، تأجيل جلسة محاكمة الأب المتهم بالاعتداء على ابنته، المدعوة ملك، والبالغة من العمر 7 سنوات، لجلسة 2 يوليو المقبل.

كشفت والدة طفلة الهرم المعذبة، خلال التحقيقات إن زوجها ارتبطت به عن طريق شقيقها، ولم تعلم أنه يمتلك سجلًا إجراميًا متعددًَا، حيث تم اتهامه في جريمة قتل هو وأشقاءه، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، قبل زواجها منه، وبعد مضي فترة من الزواج، بدأت في اكتشاف عيوبه وأنه مدمن للمواد المخدرة ومنها الآيس.

وأضافت باكتشافها أن زوجها لم يعتد النزول إلى سوق العمل، فقررت هي العمل والإنفاق عليه، لكنه لم يتركها وشأنها وافتعل معها الأزمات، واتهمها بالخيانة مع شقيقه، علاوة على طردها من المنزل، واختطاف ابنتها ملك المجني عليها منها، حتى انفرد بالطفلة وبدأ في التعدي عليها، باستخدام الحزام، وكذا بآلة حادة "زرادية"، فقص أظافرها، وقطع أذنها، ثم قام بقص شعرها، ولكمها في وجهها وجسدها، فتعالت صرخاتها، وهاتفها الجيران للحضور، ما دعاها للتوجه إلى المنزل بسرعة، فاكتشفت واقعة التعدي على ابنتها فاصطحبتها لقسم الشرطة، وحررت محضرًا ضد زوجها.