قرار قضائي جديد ضد المتهم باغتصاب وقتل الطفلة جانيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة جانيت، لجلسة 6 يوليو، لتعذر حضور المتهم من مستشفى الأمراض العقلية، ولعدم ورود التقرير النفسي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات وأمانه سر عادل الشيخ وعزت فاروق.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة جانيت جمعة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها.