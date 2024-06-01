"التموين" تعلن الأسعار الرسمية للخبز السياحي والفينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الالتزام بالأسعار المقررة للخبز السياحي "الحر".

وحددت التموين سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا والرغيف وزن 40 جرامًا بـ 75 قرشًا، ووزن 25 جرامًا بسعر 50 قرشًا، ورغيف الفينو وزن 50 جرامًا بـ 150 قرشًا ووزن 35 جرامًا بـ 100 قرش.

وأكدت الوزارة استمرار طرح الخبز السياحي والفينو بنفس الأسعار دون تغيير.

من جانبه، أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، انتظام إنتاج الخبز المدعم على مستوى المحافظات وطرح الرغيف على البطاقات بسعر 20 قرشًا.

كما أن أسعار الخبز السياحي والفينو ثابتة دون أي زيادة أو تغيير، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل توفير الدقيق للمخابز البلدية في مختلف المحافظات.