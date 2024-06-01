شكرا لقرائتكم خبر عن عمر من أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة: بذاكر 8 ساعات يوميا ونفسى أدخل طب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عمر مجدي موسى محمد، طالب بإدارة الحوامدية التعليمية، عن سعادته البالغة كونه أحد أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وذلك بحصوله على الدرجات النهائية بالامتحانات، بمجموع درجات 280 درجة.

وقال "عمر" إنه كان يتوقع نجاحه بتفوق في الشهادة الإعدادية، خاصة وأنه دومًا من أوائل مدرسته، مشيرًا إلى أنه كان مواظبًا في مذاكرته وحريصًا على أن يحصد الدرجات النهائية في الامتحانات ليكون الأول على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن نجاحه وتفوقه في الشهادة الإعدادية هو ثمرة تعب وجهد طويل بذله خلال العام الدراسي، معربًا لـ"الخليج 365" عن أمله في مواصلة ما حققه من تفوق ونجاح خلال المرحلة الثانوية، للوصول إلى هدفه في الالتحاق بكلية الطب.

وأوضح أن سر تفوقه هو تنظيم الوقت ومذاكرة دروسه أولًا بأول ومواظبته على الصلاة ودعم وتشجيع أسرته له، مشيرًا إلى أن في أيام الدراسة العادية كان يقسم وقته ما بين حضور الدروس ومذاكرة كل المواد الدراسية ومشاهدة شرح إضافي للدروس عبر "يوتيوب" بمعدل 8 ساعات يوميًا، وفي أيام المراجعة النهائية كان يذاكر مادة واحدة في اليوم.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسى الثانى) بنسبة نجاح 87.05%.

وجاء إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 190977 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبًا وطالبة، حصل 721 طالبًا وطالبة منهم على الدرجات النهائية فى الامتحانات.