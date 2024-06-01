شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين فى أول شهر يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار طرح الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة. وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا: - الطماطم 7.5 جنيه ‏- البصل 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 19 جنيها . ‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات . - بطاطا 12 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 14 جنيها . ‏‎الباذنجان الأبيض بـ 18 جنيها. - الكوسة بـ 14 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ18.5جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها. ‏الفلفل الألوان بـ 27 جنيها . ‏‎‏‎‏- الليمون بـ 27 جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ 28 جنيها. بطيخ 13.5 جنيه. - البسلة 27 جنيها. - الموز البلدي بـ 23.5 جنيه. البطيخ 15 جنيها.

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