شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكهنة بمجلس كنائس مصر تنظم لقاء القيامة بكنيسة مارجرجس بمنشية الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة خدام الرعايا (الكهنة والقسوس) بمجلس كنائس مصر لقاء القيامة السنوى، فى كنيسة الشهيد مارجرجس بمنشية الصدر بحضور 35 كاهنًا وقسًا من الكنائس الخمس.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيب من القمص بيشوى جورج كاهن الكنيسة، تلاها كلمة من القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وأعقبها كلمة القس ناجح فوزي رئيس اللجنة.



وقُدم فى اللقاء 3 كلمات عن القيامة، حيث ألقى الدكتور القس عاطف مهنى رئيس مركز التراث المسيحي للشرق الأوسط بكلية اللاهوت الإنجيلية، كلمة تحت عنوان "علامات قيامتنا" من رسالة كولوسى الأصحاح الثالث.



وقدم الأب بولس جرس موضوع "القيامة من الشك إلى اليقين" من خلال تلميذي عمواس، وكذلك قدم القمص مكارى القمص تادرس من رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس عشر كلمة تحت عنوان " قيامة المسيح وأبديتنا".



وتخلل اللقاء عدد من الصلوات والترانيم الخاصة بالقيامة، وعيد مجئ العائلة المقدسة إلى أرض مصر والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدًا، ودعت اللجنة أن تقام صلوات وطلبات من أجل مصر بهذه المناسبة كلٌ في كنيسته.