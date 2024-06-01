شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السودان ومدير تعليم الجيزة يتابعان امتحانات شهادة الأساس السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم، الفريق أول عماد الدين عدوى سفير دولة السودان بجمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارته لمدرسة أمير الشعراء الرسمية التابعة لإدارة جنوب الجيزة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت الزيارة، تقفد لجان امتحان (شهادة الأساس) لطلاب الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية، والتي ستنعقد خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الخميس 6 يونيو 2024م بمدارس محافظة الجيزة، وذلك بحضور طاقم البعثة السودانيه بمصر.

واطمأن السفير ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على سير العملية الامتحانية والتأكيد على توافر أجواء الراحة والهدوء باللجان وكذلك توفير زائرة صحية بكل مدرسة.

وتابع مدير المديرية تواجد طبيب وزائرة صحية بالمدارس لمتابعة الحالة الصحية للطلاب، هذا وقد تم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة والمستشار الثقافي للسفارة السودانية لإنجاح العملية الامتحانية لأبناء الشعب السوداني.

وتقدم السفير السودانى بكل الشكر والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على حسن الاستقبال وحسن التنظيم واحتواء أبناء دولة السودان الشقيق وتذليل كل العقبات والمعوقات أمامهم كى يؤدوا امتحانهم فى جو من الراحة والهدوء.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الروابط التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، مبلغًا تحيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لأعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية للامتحانات، ومؤكدًا ترحيب جمهورية مصر العربية بأبناء الشعب السوداني الشقيق.

وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة ستتابع امتحانات شهادة الأساس السودانية على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات بالمديرية لحل أى مشكلات أو صعوبات تواجه القائمين على العملية الامتحانية لأبناء السودان الشقيق.

جديرٌ بالذكر أنه تم تجهيز مدارس الجيزة بواقع 166 لجنة بعدد 7000 طالب بمدارس (مدرسة أمير الشعراء الرسمية، ومدرسة الشهيد عاطف السادات، ومجمع مدارس القصبجى، ومدرسة اليسر الابتدائية، ومدرسة اليسر الإعدادية، ومدرسة المنى الابتدائية، ومدرسة الوسام الرسمية لغات).



