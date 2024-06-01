شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا دانيال يستقبل رفات القديس فرنسيس الآسيزى بدير درنكة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأنبا دانيال لطفى، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، رفات القديس فرنسيس الآسيزي، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الانتقال للرهبان الفرنسيسكان، بالمدينة المريمية، بدير درنكة، بأسيوط، وشارك فى استقبال الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوى وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمى للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر.



وشارك أيضًا الأب ليفيو كريشي، الخادم الإقليمي لإقليم توسكانا، بإيطاليا، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى محبي القديس فرنسيس الآسيزى.



وتضمنت الزيارة الترانيم الروحية، والكلمات المختلفة، والتأملات المتنوعة، والقراءات المتعددة حول "حياة القديس فرنسيس الآسيزي".

وتضمنت الزيارة أيضًا التطواف الاحتفالي بالرفات المقدس، للتبرك منه، كما أهديت كنيسة سيدة الانتقال للرهبان الفرنسيسكان، بالمدينة المريمية، بدير درنكة، بأسيوط، تمثالًا صغيرًا للقديس فرنسيس الآسيزي.



جانب من الرفات



أباء الكنيسة الكاثوليكية