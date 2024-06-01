شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يستعرض عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية وهى كالتالى: مادة التاريخ يتضمن الامتحان 46 سؤالا منها سؤالين مقاليين و44 سؤال اختيار من متعدد، على أن يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية فى ورقة الإجابة المخصصة لذلك، ويتم الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد فى البابل شيت، و60 درجة للمادة وزمن الإجابة 3 ساعات، كما أن عدد أسئلة امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية 46 سؤالا منها 2 سؤال مقالى و44 اختيار من متعدد وزمن الإجابة 3 ساعات و60 درجة موزعة على عدد الأسئلة، ويجيب الطالب فى مادة علم النفس والاجتماع عن 46 سؤال منها سؤالين مقالى فى 3 ساعات والدرجة تحسب من 60.



وفى مادة الفلسفة والمنطق، أوضحت الوزارة أن عدد الأسئلة 46 منها سؤالين مقالى ويتم الإجابة عنها فى 3 ساعات بواقع 60 درجة، وفى اللغة الأجنبية الثانية تكون عدد الأسئلة 31 سؤالا منها سؤالين مقالى وباقى الأسئلة اختيار من متعدد، وتشمل الفرنسية والأسبانية والإيطالية والألمانية والصينية واللغة الإنجليزية"، ويتم الإجابة عنها فى ساعتين ومخصص لها 40 درجة، وفى مادة اللغة العربية 55 سؤالا منها 4 أسئلة مقالية، يتم الإجابة عنها فى ورقة الإجابة المخصصة لذلك، يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية والاختيارية فى 3 ساعات ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة، وفى مادة الأجنبية الأولى، 37 سؤالا منها 3 أسئلة مقالية ويتم الإجابة عنها فى 3 ساعات ومخصص لها 50 درجة.

وفى مواد الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والعلوم البيئية، تشمل 46 سؤالا فى كل مادة من هذه المواد منها سؤالين مقالى ويتم الإجابة عن الـ" 46 سؤالا فى 3 ساعات ومخصص لكل مادة 60 درجة، أما مادة الرياضيات البحتة وتشمل فرعين الجبر والهندسة الفراغية إجمالى عدد الأسئلة 20 منها سؤالين مقالى يتم الإجابة عن الجبر والهندسة فى ساعتين والدرجة الكلية للامتحان 30 درجة، والفرع الثانى التفاضل والتكامل، 20 سؤالا منها سؤالين مقالى يتم الإجابة عن الأسئلة فى ساعتين والدرجة الكلية للامتحان 30 درجة.

وفى مادة الرياضيات التطبيقية، تشمل فرعين الأول، الديناميكا والاستاتيكا، لكل فرع 20 سؤالا فى الامتحان منها 2 سؤال مقالى وزمن الامتحان ساعتين مخصص لكل فرع 30 درجة بإجمالى 60 درجة فى المادة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع صحفى التعليم بمقر هيئة الأبنية التعليمية.



الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (1)



الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى (2)