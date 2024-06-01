شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لجان امتحانات الثانوية العامة مستعدة لاستقبال الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة مستعدة تماما لامتحانات الثانوية العامة، وإذا وجد الطالب أي خطأ في رقم الجلوس عليه التوجه فورا إلى لجنة النظام والمراقبة لتصحيح البيانات الخاصة بالطالب، موضحاً أن جميع لجان الامتحانات مستعدة تماما لاستقبال الطلاب، وكل ما هو مطلوب من المقرر دخولهم الامتحانات أن يكونوا مستعدين تماما مثل ما استعدت الوزارة ولجانها على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المسئولين عن ملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.