شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يترأس قداس ختام الشهر المريمى فى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قداس ختام الشهر المريمي، وذلك بكنيسة القديس بطرس والقديسة حنة، بطنطا، ويأتى ذلك تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر.

وشارك في الصلاة الأب صموئيل جرجس، راعي الكنيسة، والأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا، والأب أنجيلوس مسعود، راعي كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بالمحلة الكبرى.

وسبق القداس الإلهي تلاوة أسرار المسبحة الوردية، كما ألقى عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "مريم تسلم حياتها للرب"، مؤكدًا أهمية الإصغاء إلى صوت الله في حياتنا، وتسليم حياتنا له، على مثال القديسة مريم.

وأشار الأب المطران إلى خدمة السيدة العذراء لنسيبتها أليصابات، قائلًا: كل شخص يجب عليه أن يبحث عن اليصابات في حياته، لكي يقدم لها الخدمة، وتضمن القداس الإلهى أيضًا التطواف الاحتفالى بأيقونة، وتمثال أمنا مريم العذراء، بالإضافة إلى تكريم خمسة من كبار شمامسة الكنيسة، لما بذلوه من مجهودات في خدمة الرعية.



قداس ختام الشهر المريمى فى طنطا



عظة الأنبا باخوم



قداس ختام الشهر المريمى