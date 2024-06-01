وزارة التموين: انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين من خلال 30 ألف مخبز

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام أكثر من 30 ألف مخبز بلدى مدعم على مستوى الجمهورية فى صرف الخبز المدعم للمواطنين وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف إلى 20 قرشاً بدلا من 5 قروش وانه يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون إلى 275 مليون رغيف يومياً بلدى مدعم لما يقرب من 71 مليون مواطن مستفيد من منظومة الخبز المدعم .

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ثبات حصة الفرد من الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة يوميا وبذات الأوزان المقررة 90 جراما للرغيف وبذات المواصفات المقررة ،لافتا إلى أن الدولة تتحمل 84% من قيمة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد، والذى يبلغ 1.25 جنيه، بينما يتحمل المواطن 16% فقط من قيمته، حيث تم تعديل سعر رغيف الخبز البلدى المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالى 20 قرشَا للرغيف زنة 90 جرامًا للخبز ماو ــــ ملدن ــــ مجر، و 30 جنيها سعر بيع شيكارة 10 كيلو جرامات من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيا شهريًا.

وأشار المصيلحى إلى أن تحريك سعر رغيف الخبز المدعم يعمل على توفير نحو 13.4 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة 2024/2025، مما يعمل على تخفيف العبء على الموازنة.

على جانب آخر أعلنت وزارة التموين أن جميع مخابز بمحافظة الجيزة وعددها 1800 مخبزاً انتظمت فى صرف الخبز المدعم للمواطنين، حيث تقوم بإنتاج نحو 21 مليون رغيف لصالح 8 ملايين مواطن مقيدين على 2 مليون بطاقة . بالمحافظة وأنه يحق للمستفيد من منظومة الخبز المدعم صرف 5 أرغفة يوميا بواقع 150 شهريا، دون تغيير وأنه شن 23 حملة يومياً على المخابز ومنافذ صرف السلع، بمحافظة الجيزة وذلك لضبط المخالفات ومنع حدوث أى عوائق فى عمليات صرف السلع المدعمة للمواطنين.