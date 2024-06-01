شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو 2024 من فروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات يونيو 2024، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم السبت من فروع بنك ناصر الاجتماعى المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتى يبلغ عددها 102 فرع .

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد قررت فتح فروع بنك ناصر الاجتماعى اليوم بشكل استثنائى لإتاحة لصرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو 2024، كما تتيح الوزارة الصرف أيضا فى أكثر من منفذ لصرف المعاشات، من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي"ATM"، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فورى.