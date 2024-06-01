شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة 26 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية رئيس الجمهورية، انطلقت فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) اعتباراً من اليوم السبت 1 يونيو 2024 ولمدة شهر وذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.



وتوفر المبادرة السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، و تم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2254 منفذا) بمختلف محافظات الجمهورية.



