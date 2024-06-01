شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة الثانوية العامة من بنك الأسئلة ولم نقم بتأليفها كما هو معتاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حوكمت تحويلات الثانوية العامة، وتقدم 12750 طالبا ولم نقبل سوى ثلث هذا الرقم، وجميع التحويلات المقبولة كانت بأسباب قانونية، مضيفاً أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بنفس مواصفات السنة الماضية لذلك لم ننشر نماذج استرشادية، وجميع الأسئلة يتم سحبها من بنك الأسئلة، وبالتالي لم نقم بتأليف أسئلة كما هو العرف.

وقال إن الوزارة مستعدة تماما لامتحانات الثانوية العامة، وإذا وجد الطالب أي خطأ في رقم الجلوس عليه التوجه فورا إلى لجنة النظام والمراقبة لتصحيح البيانات الخاصة بالطالب، مشددا على أن الأسئلة المقالية تصحح مرتين لو الفرق نصف درجة فقط نعتمد الأعلى ولو أكثر تصحح مرة ثالثة.



جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.