شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف طريقة تصحيح الأسئلة المقالية فى امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن وجود أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة يستهدف تعويد الطالب على إنتاج إجابة، وهناك حوكمة شديدة في طريقة تصحيح هذه الأسئلة، حيث تصحح مرتين بواسطة اثنين من المعلمين، وإذا اختلفا في تقدير درجة السؤال يتم الاستعانة بمعلم ثالث للفصل بينهما.

أضاف الوزير، أن كتيبات المفاهيم هي نفس كتيبات السنة الماضية، ولكن كان هناك عجز في بعضها وطبعنا كتيبات بنفس عدد طلاب الثانوية العامة، ولكن المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيبات مفاهيم، ومادة الإحصاء فقط هي التي لها ورقة مفاهيم في نفس بوكليت الأسئلة، وقررنا تقليل عدد أسئلة الإحصاء إلى 17 سؤالا فقط استجابة لأولياء الأمور.

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نشر كشوف المناداة على موقع الوزارة وعلى كل طالب التأكد من مواده الامتحانية وخاصة اللغة الثانية.