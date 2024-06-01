شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: يحق لطالب اللغات فى ثانوية عامة الإجابة عن الأسئلة المقالية بالعربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أنه يحق لطالب مدرسة اللغات فى الثانوية العامة، الإجابة على الأسئلة المقالية باللغة العربية أو الإنجليزية، كيفما يريد، باعتبار أن التعريب مستمر فى امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف أن الفارق الوحيد بين بابل شيت طالب المدرسة العربى وبابل شيت طالب المدرسة اللغات، هى أن ترتيب ترقيم الإجابة لطالب المدرسة العربى (أ- ب- ج-د) وطالب المدرسة اللغات سيجدها a-b-c-d وعلى الطالب أن يركز فى ذلك تماما.

وقال أن وجود أسئلة مقالية فى امتحانات الثانوية العامة يستهدف تعويد الطالب على إنتاج إجابة، وهناك حوكمة شديدة فى طريقة تصحيح هذه الأسئلة حيث تصحح مرتين بواسطة اثنين معلمين، وإذا اختلفا فى تقدير درجة السؤال يتم الاستعانة بمعلم ثالث للفصل بينهما.

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة وطالب اللغات سوف يحصل على ورقة الأسئلة باللغات وبجانبها الترجمة بالعربى وفى الأسئلة المقالية بالعربى أو باللغات والتصحيح مع معلم اللغات.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق فى العاشر من يونيو الجارى بالمواد غير المضافة للمجموع.