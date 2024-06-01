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أخبار مصر.. السكة الحديد تشغل قطارات نوم وأخرى مكيفة للإسكندرية ومرسى مطروح

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان هيئة السكك الحديدية عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولي وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسي مطروح  والعكس والقاهرة / الإسكندرية والعكس.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

 

الحكومة: بدء تلقى طلبات المشاركة بالمرحلة 1 لمشروعات إنتاج الطاقة "المتجددة"

تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول جهود الوزارة بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

 

وزير التموين لليوم السابع: حصة المواطن من الخبز ثابتة 5 أرغفة يوميا

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن حصة المواطن من الخبز ثابتة على بطاقة التموين وهى 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقات، حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن لافتا إلى أن الدولة مازات تدعم الخبز بحوالى 84% من إجمالى تكلفة انتاج الرغيف وان ما يدفعه المواطن 20 قرشا للرغيف يمثل 16% فقط من التكلفة مما يؤكد على استمرارية الدولة فى دعم رغيف الخبز .

 

السكة الحديد تشغل قطارات نوم وأخرى مكيفة للإسكندرية ومرسى مطروح

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولي وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسي مطروح  والعكس والقاهرة / الإسكندرية والعكس، في إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر  المستمر على توفير سبل الراحة الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة.

 

رابط التقدم للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال للعام الدراسى 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الآن رابط التقدم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل ورياض الأطفال، حيث يمكن التقدم الآن من خلال الدخول على الرابط التالى

https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

 

وزارة التموين: سعر الخبز السياحي والفينو ثابت في الأسواق دون زيادة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الالتزام بالأسعار المقررة  للخبز السياحى "الحر"، وهي  سعر الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا والرغيف وزن 40 جراما بـ 75 قرشا، ووزن 25 جراما 50 قرشا، ورغيف الفينو وزن 50 جراما بـ 150 قرشا ووزن 35 جراما بـ 100 قرش، حيث أكدت الوزارة استمرار طرح الخبز السياحي  والفينو بنفس الأسعار دون تغيير.

 

رابط التقدم بتظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بالجيزة

تفتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، غدًا الأحد الموافق 2 يونيو 2024، باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي 2023/2024، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وتستقبل المديرية طلبات التظلم على النتيجة، إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لها عبر الرابط التالى:

‏https://www.gizaedu.net/

 

ارتفاع عدد ضحايا موظفى الهلال الأحمر الفلسطينى لـ33 شهيدا فى غزة

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بارتفاع عدد شهداء طواقمه في غزة إلى 33 شهيدا منهم 19 استشهدوا أثناء أدائهم واجبهم الإنساني.

 

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة اليوم على كل الأنحاء والقاهرة الآن 30 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 30 درجة، لافته إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم لـ 37 درجة.

 

أسعار الذهب في مصر تتراجع .. عيار 21 يسجل 3105 جنيهات

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري هبوطا بحوالي 15 جنيها، مع الهبوط في سعر أوقية الذهب العالمية، وسجل جرام الذهب في مصر الآن 3105 جنيهات للجرام، بالتزامن مع انخفاض كبير في الطلب على المعدن الثمين في مصر.أسعار الذهب في مصر
 

عيار 24 يسجل 3549 جنيها.

عيار 21 يسجل 3105 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2661 جنيها.

عيار 14 يسجل 2070 جنيها.

الجنيه الذهب 24840 جنيها.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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