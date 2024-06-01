شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السكة الحديد تشغل قطارات نوم وأخرى مكيفة للإسكندرية ومرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان هيئة السكك الحديدية عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولي وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسي مطروح والعكس والقاهرة / الإسكندرية والعكس.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة: بدء تلقى طلبات المشاركة بالمرحلة 1 لمشروعات إنتاج الطاقة "المتجددة"
تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول جهود الوزارة بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن حصة المواطن من الخبز ثابتة على بطاقة التموين وهى 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقات، حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن لافتا إلى أن الدولة مازات تدعم الخبز بحوالى 84% من إجمالى تكلفة انتاج الرغيف وان ما يدفعه المواطن 20 قرشا للرغيف يمثل 16% فقط من التكلفة مما يؤكد على استمرارية الدولة فى دعم رغيف الخبز .
أعلنت هيئة السكك الحديدية عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولي وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسي مطروح والعكس والقاهرة / الإسكندرية والعكس، في إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر المستمر على توفير سبل الراحة الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة.
رابط التقدم للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال للعام الدراسى 2025
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الآن رابط التقدم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل ورياض الأطفال، حيث يمكن التقدم الآن من خلال الدخول على الرابط التالى
https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الالتزام بالأسعار المقررة للخبز السياحى "الحر"، وهي سعر الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا والرغيف وزن 40 جراما بـ 75 قرشا، ووزن 25 جراما 50 قرشا، ورغيف الفينو وزن 50 جراما بـ 150 قرشا ووزن 35 جراما بـ 100 قرش، حيث أكدت الوزارة استمرار طرح الخبز السياحي والفينو بنفس الأسعار دون تغيير.
تفتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، غدًا الأحد الموافق 2 يونيو 2024، باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي 2023/2024، ولمدة خمسة عشر يومًا.
وتستقبل المديرية طلبات التظلم على النتيجة، إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لها عبر الرابط التالى:
https://www.gizaedu.net/
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بارتفاع عدد شهداء طواقمه في غزة إلى 33 شهيدا منهم 19 استشهدوا أثناء أدائهم واجبهم الإنساني.
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 30 درجة، لافته إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم لـ 37 درجة.
شهدت أسعار الذهب في السوق المصري هبوطا بحوالي 15 جنيها، مع الهبوط في سعر أوقية الذهب العالمية، وسجل جرام الذهب في مصر الآن 3105 جنيهات للجرام، بالتزامن مع انخفاض كبير في الطلب على المعدن الثمين في مصر.أسعار الذهب في مصر
عيار 24 يسجل 3549 جنيها.
عيار 21 يسجل 3105 جنيهات.
عيار 18 يسجل 2661 جنيها.
عيار 14 يسجل 2070 جنيها.
الجنيه الذهب 24840 جنيها.
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