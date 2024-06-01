أخبار مصر.. السكة الحديد تشغل قطارات نوم وأخرى مكيفة للإسكندرية ومرسى مطروح

تفتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، غدًا الأحد الموافق 2 يونيو 2024، باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي 2023/2024، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وتستقبل المديرية طلبات التظلم على النتيجة، إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لها عبر الرابط التالى:

‏https://www.gizaedu.net/