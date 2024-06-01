شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف عدد الأسئلة وتوزيع درجات المواد غير المضافة بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، عدد أسئلة ودرجات المواد غير المضافة للمجموع فى امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ المقرر أن تنطلق ابتداء من يوم 10 يونيو الجاري، موضحا أنه بالنسبة لمادة التربية الدينية فإن جميع الأسئلة اختيار من متعدد، بإجمالى 25 سؤالا، على أن يكون لكل سؤال درجة واحدة، وفيما يتعلق بامتحان مادة التربية الوطنية، فإن جميع الأسئلة أيضا بنظام الاختيار من متعدد، بإجمالى عدد أسئلة 25 سؤالا، فيما تقرر أن يكون لكل سؤال درجة واحدة.

وأكد وزير التعليم، أنه فيما يخص امتحان مادة الاقتصاد فإن عدد الأسئلة 25 سؤالا، بدرجة واحدة لكل منهم، وجميع الأسئلة اختيار من متعدد، فيما تقرر أن يكون امتحان مادة الإحصاء من 17 سؤالا، بإجمالى 28 درجة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المسئولين عن ملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق فى العاشر من يونيو الجارى بالمواد غير المضافة للمجموع.