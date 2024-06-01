شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: يسمح للطالب المضبوط بوسيلة غش فى الثانوية باستكمال الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن طالب الثانوية العامة الذي يضبط في أي مادة وبحوزته وسيلة غش، سوف يُسمح له باستكمال الامتحانات لحين البت في القضية والتحقيقات الخاصة بواقعة الغش، وأن المطالبة بمنع الطالب الغشاش من استكمال الامتحانات غير منطقي طالما أن القضية نفسها لم يُحكم فيها من خلال الشئون القانونية في الوزارة، وبالتالي يجب أن يُكمل امتحاناته.

أضاف أن تحويل الطالب الغشاش إلى النيابة العامة بسبب الغش يكون في أضيق الحدود حفاظا على مستقبله، ولكن إذا لم يكن طالبا، فسيتم الإحالة إلى النيابة وتطبيق أقصى عقوبة عليه.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن غدا الأحد بدء توزيع كشوف ندب امتحانات الثانوية العامة 2023-2024، مشيرًا إلى أنه سيتم قبول اعتذارات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين.



