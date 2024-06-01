شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس مهنئأ بذكرى دخول المسيح مصر: تنفرد به الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط في مصر بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، حيث قال إن هذا العيد تنفرد به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بين كل كنائس العالم

وتابع قداسة البابا خلال رسالة له نشرتها الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه عندما أتت العائلة المقدسة في بداية القرن الأول الميلادى إلى أرض مصر لم تسكن في مكان واحد أو فى مدينة أو فى قرية واحدة ولكن جعلت هذه الزيارة إلى مصر وهذه البركة تمتد إلى 3 سنوات و 6 أشهر و 10 أيام ودارت بين الوجه البحرى والقبلى وقبلها في سيناء ثم نهر النيل وهكذا تباركت الأرض وتبارك النهر حتى صار هذا العيد نسميه عيد البركة لأرض مصر.

وأضاف قداسة البابا أن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بهذا العيد منذ القرن الأول الميلادى وصار له العيد الثابت 24 بشنس الأول من شهر يونيو في كل سنة ومؤخراً قامت الدولة بالاهتمام بمسار رحلة العائلة المقدسة عبر محطات كثيرة وصلت إلى 25 محطة موزعة فى أرجاء الجمهورية وهذا العيد عيد للبركة بركة على أرض مصر ولتاريخ مصر ومستقبل مصر.

ووجه قداسة البابا في ختام رسالته التهنئة بالعيد، موضحا أن هذا العام صار مؤخراً باسم أخر هو اليوم القبطى العالمى وهو تذكار دخول العائلة المقدسة لأرض مصر.