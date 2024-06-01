شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تمرير عصا إلكترونية على طلاب الثانوية بعد نصف ساعة من بدء الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تمرير العصا الإلكترونية على طلاب الثانوية العامة داخل اللجان بعد نصف ساعة من بدء الامتحان لاكتشاف أي وسيلة غش إلكترونية، وأنه سيتم محاسبة من قاموا بالتفتيش على أبواب اللجنة إذا اكتشفنا وسيلة غش مع أي طالب داخل قاعة الامتحان، ودربنا رؤساء اللجان على آلية التفتيش.

أوضح أن سيتم إعلان كشوف الندب لامتحانات الثانوية العامة من الغد، وسيتم قبول الاعتذارات بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى يوم الخميس المقبل، لأن الامتحانات سوف تبدأ يوم الإثنين 10 يونيو.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يسمح لطالب الثانوية العامة المتأخر دخول اللجنة الامتحانية الخاصة به، بعد 10 دقائق علي أن يكون الحد الأقصي 15 دقيقة من بدء الامتحان طبقا للقانون مع وجود عذر قهري للطالب بعد اطلاع رئيس اللجنة علي هذا العذر.