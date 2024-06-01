شكرا لقرائتكم خبر عن رضا حجازي: زيادة موازنة التعليم للعام المقبل لـ214 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن موازنة الدولة لهذا العام، وضعت الصحة والتعليم أولوية، حيث كانت موازنة التعليم 160 مليار جنيه، وهذا العام ستكون 214 مليار جنيه بزيادة 54 مليار عن السنة الماضية بنسبة زيادة 30%؜.

ووجه حجازي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه البالغ بملف التعليم، وهو ما يظهر في زيادة مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة.

أضاف حجازي أن جميع المناهج المطورة في الصفوف المختلفة ملك للدولة المصرية، وليس لأي جهة ملكية فيها، وانتهينا من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية الجديدة.

وأوضح أن من أهداف المناهج الجديدة في المرحلة الإعدادية، تعزيز ثقافة ريادة الأعمال عند الطلاب، بحيث يفكر الطالب في الالتحاق بالتعليم الفني بعد الإعدادية سواء كان مجموعه يؤهله للثانوية العامة أم لا، وبالتالي نريد أن يُفضّل طالب الإعدادية دخول الثانوية الفنية، لأن فرص العمل ووظائف المستقبل مضمونة تماما وهذا جزء من خطة التنمية الاقتصادية.