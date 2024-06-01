شكرا لقرائتكم خبر عن 95 شهيدا و350 مصابا فى قصف إسرائيلى على غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرئيلي، ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 95 شهيدا و350 مصابا خلال 24 ساعة.

وكشفت الوزارة في بيان، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36 ألفا و379 شهيدا و82 ألفا و407 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.