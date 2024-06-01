شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف ملامح الثانوية العامة الجديدة: لن يكون بها علمى وأدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ملامح التطوير في نظام الثانوية العامة، وسيكون هناك قانون خاص بالثانوية الجديدة سيعرض على مجلس النواب، ولكن لم نحدد موعد التطبيق بعد، وبالتالي الثانوية العامة الحالية مستمرة لحين صدور القانون، موضحا أن الثانوية الجديدة لن يكون بها تشعيب ولا علمي وأدبي، بل عبارة عن مسارات، وكل مسار يؤهل لقطاع معين من الكليات، وسيكون هناك أربعة مسارات، وهي القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي، ولن تكون بنظام الثانوية التراكمية.

وقال إنه سيكون لكل مسار أربعة مواد حسب طبيعة الدراسة، منهم مادتين مؤهلتين لقطاع كليات بعينه، ومادتين أخرتين أساسيتين، ومن خلال هذه المواد سيلتحق الطالب في القطاع المناسب لتخصصه.