شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم : 70% من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن اختلاف لون بوكليت أسئلة الثانوية العامة قد يختلف من مادة لأخرى، وليس ضروريا أن يأخذ نفس لون البوكليت في كل مادة، معقبا "بالمناسبة، نظام الثانوية العامة الجديد بروح نظام ig"، و أن 70%؜ من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة مقابل وجود ٣٠٪؜ من الأسئلة مستويات تفكير عليا، وسيتم مراجعة نموذج الإجابة بعد كل امتحان وقبل بدء عملية التصحيح.

ولفت إلى أن اللجنة المشكلة لمراجعة نماذج الإجابات قبل التصحيح، لا علاقة لها تماما باللجنة التي تشكلت لاختيار الأسئلة نفسها، لمزيد من النزاهة والشفافية.