شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس شديدة الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح من 40: 60 كم وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.