شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل تعلن إسقاط 11 مسيرة إسرائيلية وقنص عددا من الجنود فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية، قنص عددا من الجنود الإسرائيليين في المعارك الدائرة بقطاع غزة، وإسقاط 11 طائرة مسيرة صهيونية، وإعطاب عددا من المركبات العسكرية.

وقال "أبو حمزة" المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامية: "نعلن عن استهدافنا شبه اليومي لقوات العدو في رفح وجباليا ونتساريم، و قصفنا بئر السبع وسديروت وعسقلان خلال الأسابيع الماضية".

وأضافت في كلمة له: "نقول للإسرائيليين لا تسمعوا من قيادتكم وعودتكم إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على غزة، والكيان الصهيوني المجرم يخوض حرم إبادة شاملة ضد شعب أعزل".

وتابع: "نبشر العدو بأننا ما زلنا بألف خير وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة عليه، وما زلنا نقدم الشهداء في لبنان وسوريا والضفة الغربية".

وعن الأسرى في غزة قال: "سنعرض لكم قريبا كيف كان يعيش الأسير الإسرائيلي إلعاد كتسير لدينا" مؤكد أنه لن يتم الإفراج عن الرهائن إلا بصفقة تبادل.